Pipedrive võttis palgale 600. töötaja

Pipedrive’i välisvärbamise juhi Oksana Võsa sõnul on ettevõte viimase kahe aastaga oma töötajate arvu rohkem kui kahekordistanud. «IT-ettevõttena on meil Eestist keeruline tööjõudu leida, kuna kohalikke talente on vähe ning heade arendajate pärast käib tihe rebimine,» ütles Võsa. Pipedrive on viimastel paaril aastal arendajate värbamiseks kasutanud peamiselt ülemaailmseid konkursse.

Kuigi eestlasi on siiani Pipedrive’i töötajate seas enim, on ettevõtte meeskonnas esindatud koguni 49 rahvust. «Meie jaoks on erinevatest rahvustest inimeste värbamine ettevõtte laienemisel loomulik tee, kuna vajame spetsialiste, kes mõistaksid uutele turgudele sisenemisel peensusi ja klientide vajadusi nii, nagu ainult kohalikud seda suudavad,» lisas Võsa. Tema kinnitusel on rahvusvahelised töötajad toote arendamisel suureks eeliseks, kuna erineva päritolu, kultuuritausta, keeleoskuse ja kogemustega inimesed oskavad sageli välja pakkuda uudseid vaatenurki.

Pipedrive’i töötajate seas on 65% mehed ning 35% naised ning nende keskmine vanus on 32 eluaastat. Üle poole ettevõtte töötajatest asub Tallinnas ning viiendik Lissabonis. Koguni 41% töötajatest on arendajad.

Pipedrive on 2010. aastal Eestis asutatud ettevõte, mis pakub müügijuhtimistarkvara kasvavatele müügitiimidele. Praegu kasutab Pipedrive’i müügitööriistu ligikaudu 90 000 klienti rohkem kui 150 riigis. Firma on kaasanud 90 miljoni USA dollari väärtuses investeeringuid.