Üliõpilassegakoor esines Saksamaal täismajale

«Kontserdil oli nauditav kuulata erinäolisi koore ning eriti tore koorilaulu sümbioos tekkis järelpeol. Publiku vastuvõtt oli soe ja tänulik. Väga loodan, et see kontsert on võimaluseks tugevate koorilaulusidemete loomisel Tartu ja Lüneburgi vahel,» ütles Tartu Üliõpilassegakoori peadirigent Küllike Joosing.