Rock viskab palli korvi juba lasteaias

Rocki Rüblikute rühmades laiendavad lapsed lisaks pallimängule oma teadmisi, kõigepealt pole eesmärgiks tulemus, vaid spordirõõm.

Mudilaste üks treener on endine Rocki korvpallur Valmo Kriisa. «Lasteaiarühmades pöörame tähelepanu liikumisele, mängulisusele ja koordinatsiooni arendamisele,» iseloomustas Kriisa treeninguid. «Rocki Rüblikud ei hakka trennis kohe korvpalli mängima, kõigepealt ikka rahmeldame.»

Mängija mõõtu varustus

Ta lisas, et võistkonnasport ei arenda üksnes sportlikke oskusi, vaid ka omavahelist koostööd ja lugupidamist.

Treeningud on kord nädalas ning kestavad 30 minutit. Pisikesed korvpallifännid kasutavad väiksemaid palle, madalaid korve ning eesmärk on spordirõõm, mitte tulemused.

Rühmad tegutsevad Maarjamõisa, Ilmatsalu ja Tähtvere lasteaias, Ristikheina lasteaias on treeningud veel käivitamisel.

Maarjamõisa lasteaia õppejuht Signe Leola-Peemot kinnitas, et ühe kuu jooksul on lastes korvpalli vastu tekkinud suur huvi. «Niipalju kui olen kuulnud lapsevanemaid ja lapsi rääkimas, siis ollakse treeningutega väga rahul,» ütles Leola-Peemot. Tema usub, et laste areng sõltubki just erinevatest huvitegevustest, millega varakult tegeleda saab.

Kogukonna vaim

Rocki korvpalliklubi laiem eesmärk on arendada kogukonda. «Tuli mõte, et peaks ise ka kuskilt pihta hakkama ning alustaks altpoolt, läheks lasteaedadesse. Tavapäraselt on need täis jalgpalli, judot ja tantsimist, nüüd ka korvpalli,» selgitas Kriisa.

Treeningutel laieneb ka laste silmaring. «Nüüd nad saavad ehk teada, kes on lisaks Tanel Padarile ka Aivar Kuusmaa või Martin Müürsepp,» muheles treener ja lisas, et kui laps teab, et korvpallis jalaga ei lööda ja kahe käega ei põrgatata, on esmane haridus käes.