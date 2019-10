Valminud on Tartu kaubamaja eskiisprojekt, mille kohaselt on kavas hoonele rajada neljas korrus. Sotsiaalmeedias puhkes pärast eskiisi avalikustamist terav arutelu selle üle, kas kaubamaja saab veel koledamaks teha. Ühed arvavad, et suur väliterrass annab hoonele välimust juurde, teised jälle on kindlad, et sel on vastupidine mõju.