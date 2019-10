Kuidas Tartu ulatuslikuks elektrikatkestuseks valmis on?

Tellijale

Riigi võrguettevõte Elering varustab Tartut mitme 110-kilovoldise võimusega alajaama kaudu. Eleringi varahaldusjuht Kalle Kilk selgitas, et igas sellises alajaamas on omakorda sisemiselt dubleeritud süsteemid, aga nagu Võru juhtum näitas, võib erakorralistes ja väga harva esinevates olukordades siiski ka terve alajaam välja lülituda.

«Selleks et kõik Tartut toitvad alajaamad korraga välja lülituksid, peaks midagi eriti kapitaalset juhtuma mitmes geograafilises punktis ehk katkema peaks vähemalt kolm-neli varustusahelat. See pole võimatu, küll aga on selliseks asjade käiguks tõenäosus oluliselt väiksem kui ühekordselt dubleeritud süsteemide puhul. Ka ei saa kahjuks välistada pahatahtlikust tegutsemisest põhjustatud probleeme,» selgitas Kilk. Ta lisas, et elutähtsate teenuste pakkujad peaksid siiski alati arvestama võimalusega, et elekter võib kaduda palju kauemaks kui mõni tund.