Tartu kord. EKRE korraldab noortekeskuse LGBT-teemalise aruteluõhtu vastu meeleavalduse

Läinud laupäeval Tartus koos olnud EKRE volikogu tegi avalduse, milles avaldas veendumust, et seksuaal- ja soovähemuste huvide eest seisvaid LGBT-ühingud tuleks jätta riikliku toeta, sest need on ideoloogilised organisatsioonid. Ka on viimastel nädalatel üle-eestilist tähelepanu pälvinud EKRE Pärnu ringkonna liikmete võitlusvalmis tegutsemine Eesti LGBT-ühingu ürituste vastu. Muu hulgas on ekrelased suvepealinnas kutsunud inimesi üles boikoteerima kultuuriklubi Tempel, sest seal näidati lesbipoetessi Emily Dickinsoni eluloofilmi.

Reede õhtuse Tartu Raekoja platsile kavatsetud meeleavalduse eesmärk on ametlikult EKRE vaadete tutvustus ning konservatiivsete ja traditsiooniliste pereväärtuste kaitsmine.

Vaadete vankrid

Tartu noorsootööteenistuse juhataja Piret Talur ütles, et tema juhitav osakond on EKRE pahameelest segaduses. «Ühtki LGBT teemaõhtut pole seni toimunud,» ütles ta esmalt.

Talur kinnitas, et esimene arutelu pidi Lille majas reedel aset leidma, kuid noorsootöötajad muutsid asukohta ning annavad sellest teada otse registreerunud noortele. «Me ei taha panna alaealisi täiskasvanute meeleavalduse keskele või et neid rakendataks poliitilise vankri ette,» põhjendas juhataja.

Taluri sõnul on noored ise teemaõhtut soovinud ning noortekeskuse ülesanne neile vastu tulla. «Me ei kahjusta aruteludega kellegi õigusi,» rõhutas ta. Taluri selgitusel lähtub noorsootöökeskus teaduspõhisest teadmisest, et igas ühiskonnas on mingi protsent inimesi, kes kuuluvad LGBT-sfääri ning aruteluõhtud ei tekita neid kuidagi juurde. «Tartus on 500–600 noort, kes kuuluvad​ LGBT sihtrühma ja me tahame neile öelda, et nad on väärtuslikud.»

Teemaõhtu on kavandatud vaba vestlusringina, mille käigus küsitakse ka, kas noored on kohanud LGBT-sfääri kuuluvaid inimesi ning mis mõtteidsee neis tekitas «Räägime ka sellest, kuidas olla sõbralik, kui näed, et LGBT-inimest kiusatakse,» lisas Talur.

​Tundlik vanus

Meeleavaldust korraldav Silver Kuusik liigitab aga arutelu õhtu homopropagandaks, mida veab Tartu linnavalitsus maksumaksja raha eest. Ta tahab noomida linnajuhte kui ka noorsootöökeskuse töötajaid. «Ühiskonna ootused linna rahastatavale asutusele on teistsugused kui see üritus. Rääkida samasooliste vahekorrast enne, kui loodusõpetuses jõutakse anatoomiliste iseärasusteni, on väär ja peaks olema isegi karistatav,» arvas Kuusik.

EKRE liige juhtis tähelepanu asjaolule, et aruteluõhtu on suunatud eeskätt 13–18-aastastele noortele ehk väljakujunemata isiksustele, kelle puhul pole iseenesestmõistetav, et neil oleks olnud seksuaalseid kogemusi. «Nende alateadlik seksuaalne mõjutamine võib tekitada traumaatilisi tagajärgi edasistes valikutes,» leidis Kuusik. «Oleme selgel veendumusel, et noortele on palju põnevamaid, aga ka eluks vajalikumaid oskusi vaja, kui saada teada, kuidas samasoolisega täiskasvanute asju ajada,» lisas ta.

Kuusik ei usu, et Tartus võiks leiduda 500–600 noort, kes kuuluks niinimetatud LGBT-sihtrühma. «Arv on kindlasti tugevalt võimendatud,» arvas ta. «Kui sihtgrupp on 13–18-aastased ning neist 600 on tavapärasest teistsuguse seksuaalse sättumusega, siis tähendaks selle arvu korrutamine ülejäänud vanuseklassides seda, et Tartus on ligikaudu 9000 LGBT-inimest. No ega ikka ei ole küll!»

Kuusik peab seda sorti aruteluõhtuid ohtlikuks, sest noored inimesed on kergelt mõjutatavad. Ta peab koolides antavat haridust piisavaks ega näe tarvidust seda äkilises laadis täiendada. Kogu noorele pakutav haridussüsteem algkoolist akadeemilise kraadini on Kuusiku meelest üles ehitatud loogiliselt ja tugineb aastasadadepikkusel kogemusel. Kuusik arvab, et meeleavaldusele tuleb mõnikümmend inimest.