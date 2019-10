Tamme koolist kasvas saja aastaga hulk akadeemikuid, arste ja teisigi tublisid inimesi

Kõiki olulisi asju pole enam meeles, aga neid, mis siia said, aitasid täpsustada head klassikaaslased Mehis Mikkel, Tõnu Noorits, Enno Tubli, Merle Kääri, Õie Vahing, Anne Laumets ja Helle Laur. Lõpetasime 5. keskkooli aastal 1970. Need olid head aastad toredate inimestega suurepärases koolis.

TAMME KOOL 1919 FOTO: Margus Ansu

Tamme kool sai alguse Veeriku alevi algkoolist, mis avati 1. oktoobril 1919 Liini tänav 1. Kui Veeriku alev toodi üle Tartu linna koosseisu, võttis linn üle ka kooli ning nimetas selle ümber 16. algkooliks. Neljaklassilises segakoolis töötas alguses kolm õpetajat. Nüüdseks on tänava nimi Hommiku. Vana puitmaja ei meenuta praegu koolimaja ja ei oskakski aimata, et väärikas kool sai sealt alguse. Praegusel Tamme kooli direktoril Vallo Reimaal (pildil) on plaan lasta maja seinale paigaldada metallplaat, mis selle ajaloost möödujatele aimu annaks. Seda muidugi juhul, kui linna haridusosakonnast selleks luba saadakse.

1922. aastal kolis kool Liini tänavalt majja Näituse 20, kus oli tegutsenud Mihhail Rostovtsevi eraülikool. Praegu tegutseb selles Tartu ülikooli õigusteaduskond. Kui kool alustas kolme õpetajaga, siis 1934. aastaks töötas seal 13 pedagoogi, õpilasi oli 360. Kümme aastat hiljem nimetati kool ümber 6. keskkooliks, selles õpetati vaid noormehi. Õpilasi oli 305. Möödus veel üheksa aastat ning kool sai nimeks Tartu 5. keskkool. 1963. aastal avati keemia eriklass. See oli märgiline sündmus, sest just reaalainete tugevus hoiab praegusegi Tamme kooli ja Tamme gümnaasiumi lippu kõrgel.

Samal aastal, mil avati keemia eriklass, alustati Tammelinnas koolimaja ehitust. Abis käisid nii lapsevanemad kui ka õpilased ise. Tamme kooli praegune direktor Vallo Reimaa tõdes, et praeguste remonditööde käigus on ilmnenud, et toonane ehituskvaliteet jättis tõesti soovida, ja on näha, et abis on käinud ka ebapädevaid inimesi. Sellest hoolimata oli uhke 1964. aasta 1. september, mil kogu koolipere marssis Näituse tänavalt uude koolihoonesse Tamme puiestee 24a. 1995. aastal nimetati 5. keskkool Tartu Tamme gümnaasiumiks.

Aastaid kestnud haridusreformi käigus lahutati Tamme gümnaasiumi põhikooli- ja gümnaasiumiosa, tekkis kaks uut kooli. 2015. aasta augustis sai Tartu linnale kuulunud Tamme gümnaasiumist riigi gümnaasium ning see kolis uude majja Nooruse tänaval. Põhikooliosast loodud Tamme kool jäi vanasse majja Tamme puiesteel. Sellele eelnevatel aastatel olid nii lapsevanemad kui ka vilistlased käinud Raekoja platsil protestimas: nad püüdsid teha kõik, et kooli ei jagataks kaheks. Ligi viis aastat hiljem meenutavad nii Tamme kooli direktor Vallo Reimaa kui ka Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson (pildil), et ajad olid toona pingelised. Reimaa sõnul nähti just teda kui kurja meest, kes kooliosad lahku ajas. Ometi saadi hakkama ning koolid, lapsevanemad ja vilistlased on seni heades suhetes.

Tamme gümnaasiumist on aegade jooksul tulnud arste, poliitikuid, tublisid õpetajaid ja oma erialal töötavaid spetsialiste. Kas on Tamme koolist sirgunud kaks Eesti peaministrit, Andrus Ansip ja Mart Siimann, ning kaks Eesti olümpiakomitee presidenti, Mart Siimann ja Neinar Seli.