Galerii ja video: Elva koolipere korraldas maailmameistriks tõusnud Martin Järveoja emale liigutava üllatuse

Õpetaja Marge Järveoja on kolleegide poolt kõrgelt hinnatud kolleeg ning hiljutise võidu-uudise üle on kõigil mõistagi hea meel.

Maailmameistri ema seisis õnnitlejate keskel sõnatult ning pühkis õnnepisaraid. «Ma värisen täiesti. See, siin on minu jaoks veel ärevam hetk, kui oli powerstage´i finiš pühapäeval,» kirjeldas ta esimesi muljeid ning kinnitas, et poleks eales arvanud, et koolipere sellise žesti korraldab.

Esimeste tervituste järel kogunes koolipere aulasse, kus vaadati taaskord Ott Tänaku ja Martin Järveoja viimase kiiruskatse ning maailmameistriks kuulutamise videosalvestist. Tarmo Post rõhutas õpetajate ja õpilaste ees kõneledes, et selline saavutus on oluline kogu Eestile ning sütitab kindlasti suurteks tegudeks järgmisi sangareid.

«Mida Ott ja Martin tegelikult tõestasid, on see, et pole oluline, kust sa pärit oled. Olgu see Saaremaa või Elva, väike koht Eestis, siis kui eesmärgid on suured ja oled valmis väga palju tööd nende nimel tegema, on kõik võimalik,» lisas Post.