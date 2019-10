Tartus toimub sellel nädalal põllumeeste tippkohtumine

«EPA on Eesti Rahva Muuseumi inspireerivas ja kvaliteetses keskkonnas toimuv uue põlvkonna väljanäitus, mis pakub põllumeestele hea võimaluse teha kokkuvõtteid lõppenud aastast, sõlmida äripartneritega tulevikku vaatavaid kokkuleppeid ja ammutada energiat uueks hooajaks valmistumisel. EPA on põllumeeste ja maamajandusettevõtjate oma suursündmus, mille loovad valdkonna osalised ise,» rääkis aastanäitust korraldava Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on EPA sünni juures olnud Eesti juhtivad põllumehed ja põllumajandussektorile teenuseid pakkuvad ettevõtjad. «Oleme aastanäituse keskmesse tõstnud ettevõtja ja tema vajadused. Mess on ettevõtjatele, eelkõige muidugi põllumeestele ja toidutootjatele suunatud sündmus, mis pakub valdkonna professionaalidele platvormi omavahelisteks kohtumisteks ja mõttevahetusteks,» lisas ta.

Ettevõtted on uue sügisese näituse väga hästi vastu võtnud. Aastanäitusel on esindatud 112 ettevõtet ja organisatsiooni. Nendest ligi 80 eksponenti on oma tegemisi tutvustamas aastanäituse raames toimuval messil. Osalejate hulgast leiab sektori juhtivad masina-, kütuse-, väetise-, taimekaitse-, veterinaaria- ja söödafirmad, pangad, erialaorganisatsioonid ja teised ettevõtted.

Seminariprogrammi kaudu on lisaks esindatud kümmekond erinevat ettevõtet ja asutust, sama palju ettevõtteid pakub oma sõidukeid testsõiduks Autopäevadel ja üle kümne kodumaise toidutootja pakuvad näitusekülastajatele proovimiseks Eesti parimaid maitseid.

EPA eripära on see, et lisaks n-ö klassikalisele messile pakume EPA külastajatele ka mitmekesist seminariprogrammi. Toimumas on üle poolesaja valdkondliku seminari ja kolm konverentsi. Suurematest sündmustest toimuvad näituse raames 31. oktoobril aianduse visioonikonverents ning konverents Maheturg 2019. EPA teisel päeval toimub aga Lamba- ja kitsekasvatajate aastakonverents.

Programmis on muuhulgas ka finantseerimise, tööturu, metsanduse, energiavarustuse, digilahenduste, kindlustuse, põllumajanduspoliitika, kaubanduse jt valdkondade teemad. Praeguseks on seminaridel osalemiseks eelregistreerunud kokku juba üle 1200 inimese, siiski on umbes 40 seminaril veel osalejatele ruumi.

Üheks EPA raames toimuvaks põnevaks sündmuseks on ka põllumeeste autopäevad – huvilistel on nii kõvakattega teel kui maastikurajal võimalus proovida ligi 40 sõidukit. EPA välialalt leiab näituse külastaja ka valiku kõige moodsamat tehnikat ja tõuloomade telgi.