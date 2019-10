Tellijale

Klaariks esmalt ära viimase aja nina peale viskamised, et Jaan Toots keeras Tartus käki kokku ja sõitis siis ise paariks nädalaks Hispaania päikese alla. Mis te Hispaanias teete?

See oli ammu paika pandud sõit. Et valimiskonverentsi tulemused olid sellised, ei olnud toona ette näha. Ma ei ole palgatööl, töö erakonnas on ühiskondlikel alustel. Et asi kuumaks läheb, seda me ette ei näinud. Tundub võib-olla jah imelik, et miks siis ära sõitsid, aga nii see elu on. Asjad juhtuvad vahel siis, kui inimestel on muud plaanid. Telefoni teel olen iga päev mitu tundi nõu pidanud. Olen Hispaanias perega. Laupäeval tulen tagasi, plaanitust varem.