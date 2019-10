Selgus kaks esimest stipendiumisaajat, kes viivad edasi Marju Lepajõe elutööd

Tänavu suvel Tartu ülikooli maailmakirjanduse õppekava magistrantuuri lõpetanud Agne Pilvisto sai 4000 eurot Eric Robertson Doddsi alias E. R. Doddsi peateose «Kreeklased ja irratsionaalne» («The Greeks and the Irrational») tõlkimiseks. Oma magistritöösse, mille retsensent oli Marju Lepajõe, tõlkis Agne Pilvisto E. R. Doddsi ühe lühema teose.

Tallinna ülikooli kultuuriajaloo professor, ajaloolane, kultuuriteadlane ja kirjastaja Marek Tamm sai 3000 eurot. Raha kulub selleks, et valmistada trükiks ette Innocentius III traktaat «Inimolu viletsusest», mille on tõlkinud ja kommenteerinud Marju Lepajõe. Mõned kommentaarid ja suurem osa sissejuhatusest on veel puudu. Raamat on kavas avaldada aasta pärast sarjas «Bibliotheca mediaevalis».