Kohtus taas võitnud Artjom Suvorov ei soovi raekotta naasta

«Mul on väga raske avalikus sektoris teha tööd sama hästi, kui tegin seda enne. Alati jääb skepsis, et see, keda ma aitan, võib olla jälle mingisugune kaameraid ja diktofone täis topitud agent, kelle ülesanne on mind kinni panna,» selgitas Suvorov. Ta lisas, et haige fantaasia abil on võimalik välja mõelda kõiksugu seid seoseid avaliku sektori töötajate ja nende tuttavate vahel.