Vaata videot: Elva rahvas tahab Järveoja uhkelt vastu võtta!

Kuidas tuleks Elva linnal Martin Järveoja saavutust väärtustada?

«Väga raske küsimus. Aga see on ju meie oma kohalik poiss. Kindlasti võiks olla ilus pidulik vastuvõtt, rahvas tuleb juba iseenesest sellega kaasa. Siin on nad ju seda rallisõitu teinud ja rahvast on alati palju kaasa elanud.»

«Mingisugune organiseeritud vastuvõtt oleks päris paslik, meediast on ju nähtud omajagu, kuidas sportlased tulevad lennuki pealt ja inimesed on mobiliseeritud neid vastu võtma ning õnnitlema. See võikski olla alustuseks.»

«Saabusin alles Norrast ja kuulsin uudist lennujaamas, väga meeldiv. Mul endal on Elvas suvekodu. Elva linnalt võiks tulla üks tugev rahaline preemia. Vaadake, raha on huvitav asi, mida võib sättida igas suunas, kui inimene tahab midagi osta või on probleeme. Ralli on kallis spordiala, võib-olla läheb asja ette. Ja võiks olla päris suur summa, sest see on päris haruldane asi, mis on juhtunud. Arvan, et kõik Elva inimesed on uudisest üllatunud ja salamisi ka seda lootnud.»