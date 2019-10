Fotod: murdunud puu tõttu peatunud liinibuss jäi järgmise langeva puu alla

Tugev torm tekitas täna Saaremaal, Pärnumaal, Viljandimaal ja Lõuna-Eestis ka ulatuslikult elektririkkeid. Kella 20.20 seisuga on kokku vooluta 55 000 majapidamist. Elektrilevi on elektriühenduse taastanud 10 000 kodus, kuid kõikide rikete lahendamine võib mitu päeva aega võtta. Tartumaal on viimastel andmetel elektrita 5300 majapidamist.