Tartu Välk noppis võidu ja tõusis teisele kohale

Tartu Välk 494 juhatuse liige Timo Lauri ütles, et laupäevane võit ei tulnud seetõttu, et vastane oli lihtne. Lauri sõnul keskendus meeskond pärast kaotusi taktikatreeningutele ning muutis koosseisu. «Eks iga meeskonnaliige vaatas enda sisse ning mängis paremini,» rääkis Lauri.

Tema sõnul on kodune hokiliiga sel aastal tasavägine ja mängud huvitavad. «Ei saa öelda, et sel aastal on üks võistkond teistest pea jagu üle, kohtumised on väga võrdsed ning hooaeg tuleb põnev,» selgitas Lauri.