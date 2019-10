Maailmameistri perekond: õnnepisarad, närvipinge, au ja uhkus!

Eestlased Kataloonias laulavad

Aijar Kangus jagas muljeid otse Katalooniast. Ta on üks Lõuna-Eesti rallifännidest, kes sõitis kohale, et oma silmaga maailmameistritiitli võitmist näha. «Need mehed on väga tublid, teinud aastaid tööd selle nimel, et ajalooline võit koju tuua. Ja kui te näeks neid rahvamasse laulmas Otile ja Martinile! Kananahk tuli peale,» rääkis Kangus. Tema sõnul on nüüd pinged maas ja Austraalisse enam sõitma ei pea. Ta kinnitas, et fännide hulk Kataloonias ei teinud Tänakule ja Järveojale elu lihtsamaks, kuid suurepärase tulemuse võidurõõm on Kataloonias fännide võrra ka suurem.

Lõuna-Eesti rallifännid on tänase päeva üle tõeliselt rõõmsad. Elvast pärit Krista Loog, kes on aastaid koos elukaaslasega rallit jälginud, ütles, et ükski sõit pole vahele jäänud. «Ükski Martini ja Oti sõidetud ralli pole meedia vahendusel meil nägemata jäänud. Viimastel aastatel oleme läinud ka Soome ja uuel aastal on plaan jõuda veel kaugemale,» rääkis Loog.

Rallifänni jaoks on kohalkäimise elamus seotud mitmete põnevate tegevustega. «See elamus on väga eriline: katsel ööbimine, lõkke tegemine, matkatoolide tassimine, jooksmine ühelt kiiruskatselt teisele, Eesti lippudega lehvitamine. Kõik need asjad loovad eestlaste vahel suure kokkuhoidmise tunde,» kirjeldas Loog.

Tänast päeva ootasid nad elukaaslasega juba varahommikust saati. Kui Loog ei olnud kindel, kas tiitel ikka koju tuleb, siis elukaaslane Marek teadis juba päeva alguses öelda, et küll eestlased võidu koju toovad. «Ma ei julgenud ühtki kindlat mõtet mõelda, sest kõik ralliga kursis inimesed teavad, mis juhtus Sardiinias. Kui Ott oli rajal ja öeldi, et esimene vaheaeg, siis tekkis hirm, et ta kiirustamise sees sõiduviga ei teeks. Viimse meetrini oli pinge õhus ja vererõhk kõrgustes,» rääkis Loog emotsioone, mis viisid võidu järel õnnepisarateni.