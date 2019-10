Noor Tartu rattur pälvis maineka tiitli

23 kandidaadi hulgast valiti välja viis parimat, kes esitati auhinnakonkursi nominentideks. Vasakult: Madis Mihkels, Giorgia Villa, Yaroslava Mahuchikh (laureaat), Liza Pusztai ja Franko Grgic. FOTO: Szymon Sikora

Mihkels on ühtlasi suvealadelt Eesti esimene noorsportlane, kes on auhinnale kandideerinud. 2017. aastal võitis sel konkursil auhinna freestyle-suusataja Kelly Sildaru.

Uhke tunne

Mihkelsi esitas konkursile Eesti olümpiakomitee. 23 kandidaadi hulgast valiti välja viis nominenti, nende seas ka 16-aastane Mihkels. Lõpliku järjestuse ja võitja otsustas Euroopa olümpiakomitee üldkogu, auhinnad jagati laupäeval Varssavis suurejoonelisel galaõhtul.

16-aastane noorrattur treenib Tartu ülikooli akadeemilises spordiklubis ning alustas sügisest õpinguid Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis. Mihkelsil on selja taga edukas hooaeg, kus suurimate võitudena on kirjas kaks kulda Euroopa noorte olümpiafestivalilt. «Olla neljas noorsportlane Euroopas on minu jaoks suur asi,» ütles Mihkels tunnustuse järel. Tema sõnul ei muuda tiitel tema motivatsioonis midagi, sest eesmärgid on alati kõrged olnud. Hiljuti ütles Mihkels ERRi uudisteportaalile, et armastab rattasõitu ning enda proovilepanekut teiste kõrval. «Minu unistus on saada tippsõitjaks, kes võistleb maailma suurimatel võistlustel,» sõnas Mihkels intervjuus.

Noorsportlane usub, et eduka hooaja taga on olnud korralik ja järjepidev treenimine ning hea treener. «Caspar Austaga on mul väga hea koostöö, ta on mind juhendanud kaheksa aastat,» ütles Mihkels. Järgmise suure eesmärgina võtab Tartu rattur ette cyclo-cross’i Euroopa meistrivõistlused 10. novembril Itaalias. «Kui see on tehtud, puhkan veidi, üks hooaeg on lõpetatud ja algab ettevalmistus järgmiseks,» rääkis Mihkels.

Mihkelsi treeneri Caspar Austa sõnul on head tulemused pika töö vili, aga rattaspordis on noormees veel lapsekingades. «Noorteklassi sõidud on võrreldes täiskasvanute distantsidega kaks või kolm korda lühemad ning täiskasvanute klassi jaoks tuleb veel kõvasti tööd teha,» selgitas Austa.

Tugev noortesport

​Ta kinnitas, et Mihkels oli kaheksa aastat tagasi üks tema esimesi õpilasi, kellega on alati olnud hea koostöö. «Tema suurim pluss on kindlasti veel see, et ta sõitis väiksena BMX-krossi, mis annab hea rattavalitsemise oskuse. Lisaks ei saa üle ega ümber tema tahtest trenni teha,» lisas Austa. Treeneri sõnul on Euroopa neljandaks parimaks tulemine eeskuju mitte üksnes Tartu, vaid kogu riigi rattaspordis.