Videod ja fotod: torm lennutas Tartus ehitusaedu ja murdis puid

Lõuna-Eestit räsivad tuuleiilid jõudsid pühapäeva pärastlõunal Tartusse. Pahandust tegi tuul üksjagu: nii said Delta õppehoone juures kõvasti räsida saanud ehitusaiad, kaubamaja küljest tuli lahti suur reklaamplagu ning linnas on ka päris palju on ka murdunud puid. Üks kuusk murdus maha otse tiheda liiklusega Kreutzwaldi tänavale.