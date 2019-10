Toomas Raudam: Tartu on Elva

Mingit erihuvi mul keele ega ka keelte vastu pole olnud, aga ma kuulasin Soome popmuusika edetabeli saadet «Kahdeksan kärjessä» ning kirjutasin sealt pealkirju inglise keeles üles, ja tüdrukud ütlesid mulle, et kui see aeg kätte jõuab, võiksin ma inglise keelt õppima minna. Suur innustaja oli Peeter Urbla. Ta oli paar aastat vanem ning elas mu kõrvalmajas, köögiaknast paistis uks, kust Peeter ja tema ema sisse ja välja käisid. Ukse keskel oli kitsas klaasriba, millel ilutses Peetri enda käega maalitud kirju, aega ennetavalt psühhedeeliline muster. Tema kaudu jõudsid minuni Kaljo Põllu kunstikabineti ingliskeelsete kunstiartiklite koopiad, mida ma raamatukogus tõlkimas käisin.

Just Peeter oli see, kelle käest sain kuulda ja ka näha, mis on abstraktne kunst, inspiratsioon, impressionism. Tal endal oli peas Angela Davise harjassoeng, mida järele teha oli võimatu ja mul kui siis veel koolijuntsul ka keelatud. Peale selle olid tal veel väga erilise kujuga ninasõõrmed – nagu lukuaugud või tõmmised mõnelt keskaegselt portree­maalilt. Käisime koos kinos ja arutasime, et tegelikult võiks ka lehmakookidest filmi teha. Noid viimaseid võis Paide sõiduteedel tollal, kuuekümnendatel veel näha, vähe, kuid see-eest inspireerivalt.

Ülikooli sisseastumiseksamid tegin mittestatsi inka filli. Ja siin pean ma rääkima sellest, millest väga ei tahaks, aga kui ma seda ei teeks, jääks kõik järgnev vahest arusaamatuks. Nimelt olen ma haige (ja see omakorda ei erine palju sellest, kui ütlen, et olen kirjanik). Põen juba lapsest saati diabeeti ja vajasin järelevalvet. Ehk teisiti öeldult – ema silma. Ema tuligi minuga koos Tartusse, korteri Ehitaja tänavale muretses mulle mu onu, kes elas sealsamas lähedal Ümera tänavas. Selgus, et maja perenaine Hilda, kes töötas 1947. aastal Paides ämmaemandana, võttis mind sünnitamisel vastu. Kuid enne, kui ma pärisüliõpilaseks sain, pidin ma ikkagi ülikooli sisse saama.