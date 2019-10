Aparaaditehase kelder ootab (maailma)parandajaid

Üks keldri eestvedajatest Jiri Krejci täpsustas, et päris nii asjad siiski ei käi, et kui inimesel on mingi asi katki läinud, toob ta selle keldrisse ja ootab, et keegi selle ära parandaks. Koha peal on kindlatel aegadel küll meistrid - näiteks neljapäeviti Tartu eksperimentaalsest jalgrattatehasest - kuid nende ülesanne on ennekõike jagada näpunäiteid (ja tööriistu), et inimene ise asja korda teeks. Samal põhimõttel toimib ka kolmapäevane õmblusklubi.