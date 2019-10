Video ja galerii: ehitajad tõmbavad Delta õppehoones kokku viimaseid otsi

Pagel ja Tartu ülikooli kantsler Kstina Vallimäe tõdesid, et kindlasti olnuks lihtsam ja odavam ehitada nii suur õppehoone Maarjamõisa väljale. «Kuid arvestades arvutiteaduse instituudi iseloomu ja asjaolu, et IT sektori ettevõtted on koondunud kesklinna on see koht kindlasti parem,» ütles Pagel. «Laiemas pildis on suure õppehoone asumine sisuliselt Tartu kesklinnas õige, alati ei saa asju teha rahast ja mugavusest sõltuvalt.»