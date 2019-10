Video: jõgede ja järvede raamatute ühisesitlust kaunistas professori laul

Raamatus «Eesti jõed» on teavet 64 suurema või muidu erilisema jõe kohta. Viimase samanimelise raamatu ilmumisest on möödas 18 aastat. «Vahepeal on aga juurde tulnud palju uusi andmeid ja me ise oleme saanud ka targemaks,» ütles Henn Timm.