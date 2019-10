Bussiinfotabloo kuulutas bussiliikluse seiskumist

Siin kõrval trükitud pildi saanud linnaametnikud arutasid eile, et ehk oleks tõesti õigem tablood seniks välja lülitada, kuni need korda saavad ja tõest infot jagama hakkavad. Pärastlõunal ütles linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak aga, et niisugust otsust siiski ei tehtud. Põhjus selles, et uurimisel selgus, et eile ja ka täna uuendavad Volta Lumeni esindajad käsitsi viimaste tõrkuvate tabloode tarkvara ja lahendavad ka sideprobleemid, mis valeteateid esile kutsuvad.