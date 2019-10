Ühest lemmikfilmist, nelikümmend aastat hiljem

Kui minult küsitaks, mis on mu lemmikfilm, jääksin hätta. Filme on ju tohutult palju ja eks ole elatud ka. Siiski on mõned märgilised filmid, mis on mind aidanud paremaks inimeseks saada: «Kevade», «Helisev muusika», «Briljantkäsi». Neist ma ei tüdi ning avastan ikka veel uusi nüansse.