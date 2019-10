Krista Aru: kui raamatukogu roll lihtsalt meelde tuletada?

Uued raamatukogulased. FOTO: Artur Kuus

Ma pole raamatukogus käinud kaks- või kolmkümmend aastat – see on lause, mida olen palju kuulnud. Esialgu imestasin, enam mitte. Peaaegu alati lisatakse selgituseks veel, et raamatukogu pole enam vaja, sest kõik vajalik saadakse internetist kätte. Siin polegi midagi vaielda, internet on maailma koju toonud, oska vaid tahta ja valida.

Üks Tartu ülikooli raamatukogu tegevust läbiv siht ongi koondada oskused ja jõud selleks, et teadlased, õppejõud ja õppijad saaksid võimalikult kiiresti ja hõlpsalt kätte neid huvitavad teadusandmed ja -publikatsioonid, uuringud ja käsitlused. Enne elektroonilist ajastut raamatukokku kogutud ja siin säilitatud väitekirjade, kultuurilooliste käsikirjade ja tekstide digiteeriminegi kannab seda üht nüüdisaegsele raamatukogule iseloomulikuks ja iseenesestmõistetavaks saanud sihti: olla avatud teadmistekogu.

Info ja kultuuriväärtused liiguvad taevalaotuses, jõuavad igaüheni just talle sobivas kohas ja sobival hetkel. Ja kõik see uus, mis raamatukogusse on lisandunud ja mida lisandub veelgi, on hea, sest selle ülim eesmärk on õilis: jagada haridust ja haritust. Kuid kõik lisanduvad uuendused ei muuda siiski raamatukogu põhiolemust. Seda, mis annab raamatukogule paljude teiste asutuste kõrval erilise võimu ja suuruse.

Tausta ja seoste loomise kõrval on raamatukogul elutarkuse jagamiseks veel teisigi võimalusi: raamatukogu kui sotsiaalselt ja füüsiliselt korrastatud keskkonda kannab ja valitseb inimene ja inimlik sõna.

Raamatukogu on eriline asutus, sest raamatukogu on ühiskonna vaimsuse hoidja. On koht, mis loomulikult ja vahetult annab üksikutele sündmustele tausta, loob seoseid, kinnistab väärtusi ja lükkab uutele radadele.

Kunagi ammustel aegadel jagasid esivanemad oma lastele elutarkust. Andsid ka kirjatäheta edasi kogemusi, õpetusi, kombeid ja hinnanguid. Lisaks eluolulisele ja praktilisele õpetasid nad eristama head ja halba, õiglust ja ebaõiglust. Õpetus sellest, kuidas leib lauale tuua, sulas kokku õpetusega, kuidas olla inimene.

Elutarkust oli lihtne jagada, sest igal asjal oli oma koht ja iga väikseimgi muutus selles oli sündmus, mida oli aega selgitada, ning nii läks ka muutus taas paika.

Siis tuli kirjasõna ja õpperaamatu aeg ning esivanemate suusõnaline juhatus loovutas oma koha raamatutarkusele. Need kaks tarkust kohtusid ja põimusid. Üks täiendas teist ja koos kestsid need veel mõnda aega edasi. Samas hakkasid need tarkused teineteisest aina rohkem eralduma, sest elu muutus kiiremaks ja mitmekülgsemaks ning kõige üles märkimine osutus pea võimatuks.