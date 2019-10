Tellijale

RMK peametsaülem Andres Sepp tõdes, et Uniküla riigimetsades on viimasel paaril aastal sagenenud ebaseaduslik sõitmine nii off-road-masinate kui ka mootorratastega. Probleemi lahendamiseks on RMK teinud tihedat koostööd keskkonnainspektsiooniga ning samuti on nad ise käinud mitmel korral inimestele selgitamas, et kui nad sõidavad väljaspool teid – metsa all, metsasihtidel või noorendikes –, on nende tegevus seadusevastane. Metsa on sisse sõidetud mitmekilomeetrine ring, lisaks lähevad paljud jäljed ka puude vahelt risti-rästi läbi.