Aadu Luukase karikavõistlustelt võttis Tartu kindla võidu

Bigbank Tartu koosseisus astus kolmapäeval esimest korda platsile austraallane Curtis Stockton, kes oli 17 punktiga ka mängu resultatiivseim.

Uus käik

Bigbank Tartu kapten Kert Toobal ütles, et kuigi kohtumise alguses tegi Stockton rünnakul vigu, olid numbrid lõppkokkuvõttes head. «Ta patustas rünnaku alguses vigadega, aga eks see on ikka nii, et uue mängijana on soov ennast kiiresti tõestada,» rääkis Toobal. «Lõpuks oli Stockton ikkagi resultatiivseim mängija ning see ongi tema roll. Ta annab meeskonnale juurde palju agressiivsust.»

Märt Tammearu, kes tõi Stocktoni järel teisena Tartule enim punkte (14), nentis, et austraallase saabumine võimaldab tal oma vanal positsioonil jätkata. «Curtis annab võistkonnale ühe käigu juurde ning võimaldab mul oma põhipositsioonile nurgaründajana keskenduda. Ta on igati korralik ja vajalik mängumees,» ütles Tammearu.

Esimeses kahes geimis püsis seis üsna tasavägine, kohati olid meeskonnad viigis ning teineteisest vaid paari punkti kaugusel. Tartlased näitasid jõulist lähenemist lõpuminutitel, alles viimases geimis haarati juhtimine enda kätte algusest peale, mis viis lõpuks kaheteistpunktilise võiduni.

Vara järeldusteks

Kert Toobali hinnangul oli esimene võit küll oluline, kuid tuleb meeles pidada, et vastastel oli sel korral koosseis nõrgem. Pärnakad pidid Tartu vastu mängima ilma Brasiilia temporündaja Eder Levi Kockita ja noore nurgaründaja Tony Tammiksaareta.

«Oli teada, et Pärnu ei ole sel korral kõige teravam, sest mehi on puudu,» ütles Toobal. «Kolme nädala pärast on Pärnul rohkem abiväge ning 3:0 esimene võit ei tähenda selle kõrval midagi. Ettevalmistus peab olema põhjalik ning mingeid järeldusi praegu teha ei tohi.»

Tammearu nõustus, et mäng ei olnud lihtne. «Pidime oleme kannatlikud, et oma asjad õigel ajal ära teha,» sõnas ta. Pärnu seisu muutis keerulisemaks tema hinnangul ka see, et diagonaalründaja pidi mängima nurgaründaja positsioonil. Teine mäng nendega tuleb tunduvalt raskem, Tammearu sõnul on vaja vastuvõtt korras hoida ja säilitada rünnakul külm pea. «Neil on selg vastu seina, meie peame hästi tegutsema ja mängu nautima,» rääkis ta.