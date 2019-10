Janika ja Rütmika võimlejad säravad mitmel rindel

Siidisabad, kes kuuluvad võimlemiskooli Rütmika noorteklassi, saavutasid 16.–18. oktoobril korraldatud Tallinn Trophy võistlusel oma vanuseastmes esikoha. Üks rühma treeneritest Liisel Perlin tõstis edu põhjusena esile tervikliku etteaste. «Meie puhul sai määravaks kava puhtus ja teravus. Tüdrukud on seda etteastet aasta aega harjutanud,» ütles ta.

Perlin on ka võimlemiskooli Janika rühma Grisete üks juhendajaid, see rühm sai hiljuti Tallinnas rühmvõimlemise kolmandal maailmakarikaetapil juunioride kategoorias kuuenda koha. Esikohad on selles vanuseastmes praegu veel kättesaamatud. «Väga raske on Venemaa või Soome vahele trügida,» tõdes Perlin. «Soome on rühmvõimlemise sünnimaa, kus seda ala edendatakse täiesti teistmoodi. Venemaal jällegi on rahvaarv suur ja rühma moodustamisel saab teha valikuid.»