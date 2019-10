Dekaanikandidaatide debatt tekitas kahtlusi ja kuulujutte

Üks arst, kes ei soovi oma nime ajalehes avaldada, teatas, et tema arvates oli keelamine ringkaitse, mis on ülbe, eirab head tava ja seadusi ega taga võrdset kohtlemist. «Mina olen sellisest juhtimisstiilist ja asjaajamisest äärmiselt häiritud, kuid oma nime all esineda ei julge, sest sellele järgneb kättemaks, nagu on juba varem arstidega juhtunud,» väitis ta.

Debati salvestamata jätmine on tema hinnangul püüd diskussiooni summutada. Samuti anonüümsust palunud Eesti arstide liidu liige rääkis, et ka tema kõrvu on need jutud kostnud. Eesti perearstide seltsi anonüümseks jääda soovinud liige eeldas, et Lember soovis, et väitlusest ei jääks tõendeid. Seega on pinged õhus ning see on viljakas pinnas vandenõuteooriatele ja kuulujuttudele.