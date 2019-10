Liikuma kutsuv kool teeb teistele Euroopas silmad ette

#BeActive Awardsi eesmärk on tunnustada kohaliku tasandi spordi eestvedajaid ning spordiettevõtmisi haridusvaldkonnas, samuti töökohasporti. Eesti on sel konkursil osalenud juba viis aastat järjest, varem on projekt valitud üleriigilisel konkursil. Sel aastal tegi Eesti olümpiakomitee Tartu ülikoolile konkreetse pakkumise esitada just liikumislabori idee Euroopa konkursile.

Sada liiget

Liikumislabori eestvedaja Merike Kull oli auhinna üle üllatunud ning õnnelik, et Eesti koolide tegevus on pälvinud suurt tähelepanu ka kodumaast kaugemal.

«Praegu võtab meie programmist osa 78 kooli, aga uuel aastal on see arv kindlasti kerkinud vähemalt sajani, sest mitu uut kooli tahab kaasa lüüa,» lausus Kull. Tema sõnul on Tartu linn väga hea näide kohast, kus on liikumise harrastamises toimunud palju positiivseid muutusi.

Praegu võtab meie programmist osa 78 kooli, aga uuel aastal on see arv kindlasti kerkinud vähemalt sajani, ütles Merike Kull.

Esiteks on pea igal aastal Tartu linna kaasava eelarve ettepanekutes ideid, mis on seotud õpilaste liikumisharjumuste parandamisega. Teise muutusena näeb Kull haridusasutuste ümber paranenud liikumisvõimalusi, mis soodustavad õuevahetundide korraldamist.

Kolmandaks ei ole ka koolimajas vahetunnid enam tavapärased, vaid järjest sagedamini on aula avatud näiteks tantsuvahetundideks. «Me koolitame praegu mängujuhte, kes ongi edaspidi selleks, et koolide vahetunde huvitava tegevusega sisustada. Juba on toimunud põnevaid ettevõtmisi, mis muudavad koolipäeva lõbusamaks,» rääkis Kull.

Julge plaan

Liikumisharjumuste uuringud näitavad, et ainult 20 protsenti õpilastest saavad päevas 60-minutilise kehalise koormuse kätte. «Seda on ilmselgelt liiga vähe,» märkis Eesti olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi. «Tartu ülikooli liikumislabori plaan on ambitsioonikas ja aitaks seda probleemi parandada.»

Tema näeb, et hiljemalt viie aasta pärast võtab liikuma kutsuva kooli projektist osa vähemalt 360 kooli. «Spordinädalast, mida me igal aastal septembris korraldame, võtab osa 360 kooli. Nüüd võiks ka liikuma kutsuva kooli projektis vähemalt sama palju partnereid olla,» ütles Lusmägi.