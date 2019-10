Uus digiteenus muudab haiglate ja kiirabi vahelise koostöö kiiremaks

Uus teenus toob erakorralise meditsiini osakonna töötajate töölauale operatiivselt info selle kohta, mitu kiirabiautot on parajasti haigla erakorralise meditsiiniosakonna poole teel ja millised on kiirabiautos oleva patsiendi tervisemured.

Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhataja Annika Uue sõnul oli arstidel võimalik ka varem näha digiloo kaudu kiirabikaarte, ent selle jaoks tuli teha mitu päringuklõpsu. «Uus süsteem annab erakorralise meditsiini osakonna töölauale kiirabist tulnud teabe kohe, kui brigaad on oma infosüsteemis valinud välja haigla, kuhu patsient viiakse,» selgitas doktor Uue. Osakonnajuhataja sõnul hõlbustab see tööprotsesside planeerimist, ühe pilguga on arvuti töölaual ülevaade nii sellest, mis osakonna toimub, kui ka sellest, milliste probleemidega patsiendid on erakorralise meditsiini osakonda jõudmas.