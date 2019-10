Pealinlaste värske etenduskunst tuleb tartlaste ette

The Biofilm Sistersi ehk Arolin Raudva, Mari-Liis Eskussoni, Katrin Kreutzbergi ja Alise Madara Bokaldere «All That Goes Right» («Kõik, mis läheb hästi») etendub Genialistide klubis ning Mart Kangro soololavastus «Enneminevik» Tartu Uues Teatris.

Kanuti Gildi Saali teatel on «All That Goes Right» välja kasvanud nelja tantsija kohtumisest. 21. mail esietendunud lavastuses jälgivad nad enda käitumuslikkust ja taju, kasutades selleks tekstiloome vahendeid. See on otsing sotsiaalsetest piiridest ja sellest, millal need ületatakse.

Alise Madara Bokaldere on vabakutseline tantsija ja koreograaf, kes on lõpetanud Läti kultuuriakadeemia. Ta on sel aastal nomineeritud Läti tantsuauhindade galal parima koreograafi ja ka parima tantsulavastuse kategoorias.

Mari-Liis Eskusson on vabakutseline tantsukunstnik, kes on osalenud Von Krahli teatri, Tallinna linnateatri ja Tallinna tantsuteatri lavastustes ning mujalgi. Katrin Kreutzberg on viimased kuus aastat töötanud treeneri ja vabakutselise tantsijana ning etenduskunstniku ja tantsuõpetajana. Arolin Raudva töötab vabakutselise tantsija, koreograafi ja lavastajana.

Mart Kangro soololavastus «Enneminevik» kõneleb mäletamisest ja mälukaotamisest, mis käivad käsikäes. Mida me otsustame mäletada ja mida unustada? Kas oleme see, mida mäletame, või see, mida me oleme otsustanud mitte mäletada? Kas on olemas ajalooline või ühiskondlik mälu?

«Ennemineviku» autor ja esitaja on Mart Kangro. Ta on loonud ka koostöös Eero Epneriga lavastuse dramaturgia. Esietendus oli 14. oktoobril. Lavastus on eesti keeles ja kestab 75 minutit.

Mart Kangro on vabakutseline etenduskunstnik, koreograaf ja lavastaja. Viimastel aastatel on ta toonud Tallinnas ja Moskvas vaatajate ette ka draamanäitlejatega lavastusi, kus ta ise esinejana lavale ei astu.