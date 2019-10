Helle Vahersalu: maalimine ja õpetamine täiendavad teineteist

Tellijale

Milline neist kahest on olulisem? «Ma ei hakkaks kumbagi esile tõstma,» kostis Helle Vahersalu. «Minu tüübile on sobinud see, et ma ei ole keskendunud ainult maalimisele ja ainult õpetamisele. Üks täiendab kõvasti teist. Nii et olulisuse koha pealt on nad võrdsed.»