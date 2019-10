Rektor, kellega algab Tartu ülikooli tänapäev

Tellijale

Tartu ülikooli akadeemiline sekretär Andres Sooäär märkis, et kui kolme aasta eest kogunesid rahvusülikool 100 juubelitoimkonnad, sündis üsna kohe ka mõte, et sel puhul oleks asjakohane avaldada rektorite sarjas raamat Jüri Kärnerist.

«See oli väga murranguline aeg ning toonased probleemid on ülikooli lähiajaloo mõistmise seisukohalt ülimalt olulised,» ütles Soosaar. «Nii on väga sümboolne, et rahvusülikooli sajandal aastapäeval valmis raamat Jüri Kärnerist, kes oli rektor aastatel 1988–1993.»