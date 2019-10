Jüri Saar: kuidas lahendada teletupsu mäss?

Tellijale

Kui see on kriis, siis ainult sellises kriisis ma tahaksingi elada, võib näida Keskerakonna Tartu piirkonna uue juhi Jaan Tootsi juhtmõte Tartu võimutüli puhul, mille keskseks teemaks on tõusnud kahe abilinnapea asendamise soov.

Et see oleks vajadus, on keeruline nõustuda, sest ühtki selgitust, mis lähtuks rahanduse abilinnapea Monica Ranna või hariduse ja kultuuri (Tartu 2024!) abilinnapea Madis Lepajõe tööülesannete täitmise teemast, ei ole senini avalikkuse ees kõlanud. Selgitada on aega ja võimalust ometi olnud küllalt. Tüli kiire klaarimise asemel on Toots enne Hispaaniasse puhkama sõitmist jõudnud erakonnakaaslaste ees veel Monica Ranna tembeldada teletupsuks ja Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus teinud otsuse Rand erakonnast välja arvata. Rohkem sõnumeid ei ole. Koalitsioonipartner Tartus Reformierakond on äraootav, sest milleks minna naabrite peretüli klaarima. Kriis on pausile pandud.