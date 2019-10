Keskkonnahariduse konverentsil arutatakse, kuidas igaüks saab kaasa aidata loodushoiule

Konverentsi avas keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart, kes kõneles tarbimise vähendamise olulisusest. «Sageli on laste ja noorte keskkonnateadlikkus hea, vahel paremgi kui nende vanematel, ent see ei kajastu meie käitumises. Oluline on omandatud keskkonnateadmisi rakendada ka igapäevaelus. Ka juba pisikesed sammud, nt tarbimise vähendamine ja keskkonnasõbralike toodete eelistamine, aitavad maailma parandada,» lausus Kuppart.