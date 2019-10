Politsei tabas Tartus autoroolist 11 joobes juhti

Tartu patrullitalituse välijuht Sander Kullamaa tõdes nördinult, et jupp aega pole korrakaitsjad tööpäeva hommikupoolikul ühes piirkonnas kõrvaldanud roolist sedavõrd palju purjutanud autojuhte. Ta lisas, et nii mõnigi roolikeeraja oli puhumisharjutusi tehes üksjagu üllatunud, et möödunud õhtul võetud naps hommikuks ihust lahkunud polnud.