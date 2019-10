Selgusid Tartu ülikooli uued dekaanid

Kui professor Eametsalt uuriti, millised on kolm kõige tähtsamat küsimust, mille lahendamist peab ta dekaanina kõige olulisemaks. «Esiteks - ülikoolis töötamine peab inimestele meeldima. See tähendab, et tööd tahetakse teha; tööl olles tunnetatakse, et sind vajatakse, ja et tehtud töö on oluline. Teiseks on oluline optimaalne õppekavade struktuur ja arv, mis tooks esile valdkondade kokkupuutepunktides tekkiva sünergia. Optimeerimine ja efektiivsem korraldus ei peaks olema asjad iseeneses, vaid eesmärk peaks olema olemasolevatele inimestele kõrgema palga maksmine. Kolmandaks - ülikooli eelarve põhimõtted peavad minu eelmist mõttekäiku toetama. Seega tuleb neid põhimõtteid muuta. Tänane ülikooli rahastusmudel ütleb, et raha hulk kasvab, kui meil on rohkem tudengeid ja anname välja rohkem ainepunkte,» rääkis ta.