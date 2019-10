Draakoni hotell ja restoran otsivad 14 miljoniga uut omanikku

Draakoni restorani eest tuleb välja käia 4 600 000 eurot. FOTO: Kristjan Teedema

Kuulutused on pigem minimalistlikud, ei leia sealt pilte hoonetest ega omaniku kontaktandmeid. Teisalt, ligi viis miljonit ühe maja eest ja 9,5 miljonit teise eest pole suuremale osale inimestest ilmselt ka emotsiooniost, mis jääks tegemata, kuigi telefoninumbri otsimiseks peab pisut vaeva nägema. Need Tartu raekoja vastas olevad majad kuuluvad ettevõttele OÜ Tony, kuid selle juhatuse liikmel Riina Veiramil polnud sugugi jututuju ning ta tõrjus küsimusi müügi kohta.

Tundus, nagu tungiks ma vägivaldselt kellegi isiklikule territooriumile...Tuled sisse ja vastuvõtus ei ole mitte kedagi, kirjutas hotelli klient.

«Liiga palju tragöödiat on sellega praegu,» ütles Riina Veiram. Küsimusele, millal ta siis võiks olla valmis rääkima, vastas Veiram, et helistada võiks nii viie aasta pärast.

Ajalooga hooned

Raekoja plats 2 barokkmaja, restoranihoone, on valminud 18. sajandil. Hoone kolmel korrusel on üldpinda 1116 ruutmeetrit, soetada saab selle 4 600 000 euroga.

Hotelliosa aadressil Raekoja plats 4 pärineb 19. sajandi algusest ning on stiililt klassitsistlik. 2288 ruutmeetril laiuv 40 toaga viiekorruseline hotell avas uksed 2000. aasta mais. Praegu on hoone hind 9 430 000 eurot. Mõlema mitmemiljonilise maja ostuga lubatakse kaasa anda ka elektripliit ja külmik.

Hotelliga ühe katuse all on aastakümneid tegutsenud pirukapood. Pärimise peale, kas nad teavad maja müügi kohta või mis saab edaspidi nende töökohtadest, hoidsid pirukapoe töötajad suud lukus. Küll aga tuli see halva üllatusena kaks korda päevas poest läbi astuvale Siim Seppale. «See on küll kurb, kui kinni läheb, sest tudengid on aastaid käinud siit süüa ostmas,» ütles Seppa.

Asukoht hea, aga...

Portaal Reisijutud kirjutas selle aasta aprillis Draakoni hotelli arvustuses, et teenindamine on hotellis kõikuv. «Kord kohtab leti taga pahurat inimest, siis väga sõbralikku teenindajat, siis on jälle seesama enne pahur naine järgmisel hetkel väga sõbralik,» seisab arvustuses. «Mõnede külastajatega paistab siiski fuajees mingist asjast ka väike riid tekkivat.»

Veel öeldakse arvustuses, et kuigi hotell reklaamib tasuta wifit, ei ulatu see ülemistesse tubadesse ning teenindajad soovitavad näpata seda ümberkaudsetest asutustest. Veel kurtis arvustaja, et hommikusöök üllatab, aga mitte positiivselt, sest hiljem saabujaid ootab kuumal pannil kuivanud toit ning mõned asjad on justkui pisut hapuks läinud.

Liiga palju tragöödiat on sellega praegu, ütles Draakoni hotelli omanik ja perenaine Riina Veiram.

Google’is viiepallisüsteemis antud hinnete põhjal on Draakon saanud keskmiseks nelja. Paistab silma, et kliendid kiidavad asukohta, ent laidavad teenindust. Näiteks kaks kuud tagasi on üks klient kirjutanud: «Ebameeldiv personal. Lisasid tasu koera eest, kuigi hinnakirjas seda märgitud polnud. Ülbed ja üleolevad. Hommikusöök on allpool arvestust. Pannkoogid olid kõrbenud ja puder nägi rõve välja.» Kliendi nime jätab toimetus avaldamata, see on leitav Google’ist.

Kolme kuu eest jättis anonüümne klient tagasideks: «Puhas, mugav, hea hommikusöök. Tõesti tänan, aga vastuvõtt oli šokk. Tundus, nagu tungiks ma vägivaldselt kellegi isiklikule territooriumile... Tuled sisse ja vastuvõtus ei ole mitte kedagi. On leht letil, kuhu helistada?! Inimene ilmub 20 minuti pärast ja on väga pahane, torssis, üleolev ja aeglane. Võtke suveks mõni koolilaps sinna naeratama, saab parem.»

Aasta tagasi kirjutas klient: «Esimene asi, mida tuppa minnes nägin, oli kasutatud veresuhkru mõõtmise indikaator. Tundub, et koristatakse üle jala. Hommikusöök nadi ja personal väga ebaprofessionaalne. Asukoht väga hea.» Sellegi kliendi nimi on leitav Google’ist.