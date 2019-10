Renate Keerd kõditab uue lavastusega vaatajate meeli

Tellijale

Kuid ehk peaks alustama hoopis lõpust. Lavastuse sümboolselt lõpetanud ansambli Arcade Fire laul «The Suburbs» on lüürikas peaaegu koomiliselt kokkuvõtlik. On ilmeksimatult inimlik, kuidas on võimalik unustada tundmine või sellest lihtsalt mööda vihiseda ja elada sel moel hetkes, et elu sees hoidmine sarnaneb pigemini sõiduga auto tagaistmel.