Godi Keller: gümnasistidel on praegu need vaimsed probleemid, mis olid kakskümmend aastat tagasi 45-aastastel

Õpetaja, kirjaniku ja õppejõu Godi Kelleri sõnul on tänapäeva haridussüsteemi probleem see, et seatakse liialt standardeid. «Kõik käib normide piirides. Kõik peavad hüppama hea hinde saamiseks üle kindlaks määratud kõrguse,» selgitas Keller.

Hinne kaks või viis on enamikule Eesti kooliõpilastele arusaadav: saad kahe, pole midagi aru saanud ning viis tähendab seevastu, et teema selge. Seda, mida ühele lapsele kahtede laussaamine tegelikult tähendab, me aga ei tea. Kui õpetaja kutsub pidevalt järele vastama ning vanemad pahandavad kodus ja võtavad seniks, kuni hinded jälle korda saavad, ära ka muud hüved, võib tekitada lapses stressi. See omakorda võib viia niikaugele, et õpilane langeb kas nõrgemasse rühma või üldse koolist välja.