Linna leigus mineviku väärtustamisel ajab ajaloolasel harja punaseks

Stockholmis asuv Rootsi kuninglik armeemuuseum, kus makett on, võimaldaks koopia valmistamise ette võtta novembri keskel, kuid linnavalitsus teemaga nii kiiresti tegeleda ei jõua. Krooni arvates pole aga tegu mitte jõudmise, vaid soovimatusega. Ta on enda kinnitusel üritanud maketi vajalikkust linnaisadele juba pikemat aega teadvustada, kuid edutult. Ometi on tegemist allikaga, mis on Krooni sõnul Tartu linna ajaloo seisukohalt vägagi oluline, ning linnale võiks olla auasi, et maketi koopia asuks ka siin.