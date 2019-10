Ants Kask: pensionipettus ehk Kas kelmide koht on ikka juhtide seas?

Erakondade valimiseelsed lubadused olid pensionäridele paljutõotavad. Kõige enam furoori tekitas EKRE lubadus pensionid peaaegu kahekordistada ja Keskerakonna tõotatud pensionide erakorraline sajaeurone tõus. Nüüd aga tuleb tõdeda, et lähemal ajal need kummagi koalitsioonierakonna lubadused pensionäride eluolu parandada tõenäoliselt ei täitu. Vanaduspension küll arvatavasti tõuseb ja iga-aastasele indekseerimise tulemusele lisandub lubatud erakorralise tõusuna ka seitse eurot, mis on ilmselgelt ja kahetsusväärselt vähe ning eakate petmine.

Hõise, et tulevane seitsme euro lisamine pensioni esimese samba baasosale on väga oluline – tegelikult veidi üle kolmeprotsendine tõus –, pole küll erilist rõhutamist väärt. Tõesti, see on paarist-kolmest eurost enam, kuid nentida, nagu seda rahandusminister Martin Helme irooniaga mainis, et kes ei ole tänulik pisku üle, ei oska olla tänulik palju üle, on vaesusriskis elavatele vanakestele vägagi solvav.

Nende lootus oli ju suurem. Eriti veel seetõttu, et pensionide tõusu ja vaesusriskis elavate vanakeste elujärje tuntavat parandamist lubas ja tõotas just peaministri erakond. Paljud olid ka selle nimel oma hääle erakonna toetuseks andnud. See oli löök, mida ei osatud oodata.

Riik on liiga paisutatud ning kõrgepalgalisi juhtijaid on ilmselgelt palju, keskvalitsuse kassa on tühi ja elatakse töötukassast laenates.

Üllatavalt eneseupitamisena tundub ka indekseerimise tulemusena vanaduspensionile lisanduva osa valitsuse enda teenete arvele kirjutamine. Kuidagi kummaliselt annab see valitsusele põhjust laiutada, nagu oleks midagi erakorralist täide viidud.

Kuigi Eesti riik on olnud edukas ja areneb kiiresti, tundub, et vajaka jääb majandamisoskusest ja prioriteetide seadmisest, mistõttu jääb lihtinimese kui riigi kodaniku eest hoolitsemine tagaplaanile.

Riigi kulud ületavad tulusid, sest riik on liiga paisutatud ning kõrgepalgalisi juhtijaid on ilmselgelt palju, keskvalitsuse kassa on tühi ja elatakse töötukassast laenates. Seega pole ka mingi ime, et sotsiaalsed eluvaldkonnad, mis vajaksid suuremat toetust, on alarahastatud. Kahjuks on sellise saatuse osaliseks saanud ka meie riigi kõige väärikam osa elanikkonnast, vanem pensioniealine generatsioon.

Tulevaste pensionide tõusuga lahendas valitsus ka osavalt ühe eelarvestrateegilise probleemi. Maksumaksjaid lisandus automaatselt üle saja tuhande.

330 000 vanaduspensionärist hakkavad sotsiaalministri Tanel Kiige sõnul tulumaksu oma piskust 528-eurosest keskmisest pensionist – või sellest suuremast – maksma umbes pooled. Kui keskmise pensioni puhul tuleb riigile tagasi maksta 5.60 eurot ja suurema korral rohkem, siis tagasihoidlikul arvestamisel võib nentida, et igakuine miljon eelarvesse, jah, see tuleb vanade ja väetite taskust, on jällegi nagu maast leitud. Seega on pensionäride makstav tulumaks tubli täiendus riigieelarve laekumisele.

Kuigi valitsusel oli ees ka 550-euroste pensionide tulumaksust vabastamise küsimus ja isegi pensionäridele igakuise 250-eurose maksuvaba toetuse lubamine, kaalus eelarve täitmise vajadus pensionäridele halastamise kahjuks üles.