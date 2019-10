Haridusfestival toob Tartusse ligi 2000 huvilist

Tänasest kuni 24. oktoobrini Tartu koolides ja lasteaedades peetava festivali eesmärk on levitada teadmist muutunud õpikäsitusest, et haridusasutuste õpikeskkonnad oleksid tõhusamad ning õpilased ja õpetajad tänu sellele rahulolevamad. Muutunud õpikäsitus on arusaam sellest, mis eesmärkidel ja mil viisil õppimine toimub, millistes suhetes on õppe­protsessis osalejad ning nende arusaamade rakendamine praktikas.