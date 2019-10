Kristel Kaljuvee: maakad tartlased, vurled tallinlased

Tellijale

F*cking kausikujuline kaluriküla, prahvatas kunagi Tartu kohta kirjanik Kertu Rakke, kes ise muide pärit Võrust. Ehkki sellest ajast on Emajõgi palju vett Peipsisse kandnud, peab mõni hellema hingega tartlane toda ütlemist siiani Tartu solvamise rekordiks ning tsiteerib seda aeg-ajalt kerge sarkasmiga: et näe, kus kirjaneitsi torkas. Katsu sa tulla tartlasele ütlema, et see pole maailma parim koht, kus elada!