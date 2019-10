Plaanitav vaglafarm lahendab tuleviku näljamure

Tomingase sõnul pole farmi asukohta veel välja valitud, kuid tingimus on, et see võimaldaks toota vähemalt 10 000 tonni elusmassi aastas ja lähedal oleks toiduainetööstusi, millel tekiks jäätmeid, mida putukate kasvatamiseks kasutada. «Mõistlik on seda teha suurel skaalal, et asi oleks kuluefektiivne,» ütles Tomingas. «Otsime kohta, kus oleks kindlasti lähedal sadam, sest lõppturuna näeme Põhjamaid, kuna seal on suured kalakasvandused.»

Maailma terviseorganisatsiooni analüüsi järgi jõuame 2050. aastaks olukorda, kus traditsiooniline põllumajandus ei suuda enam tagada inimkonnale vajalikku toitu. Prognooside järgi on inimpopulatsioon kasvanud siis 9,6 miljardini ning vaja on muuta nii praegusi toitumisharjumisi kui ka leida toidu kasvatamiseks uusi viise. Lahendusena on välja pakutud putukate toomist nii inimeste toidulauale kui ka kasutamist loomasöödas, sest kahju keskkonnale on väiksem kui traditsioonilisel kariloomade kasvatamisel. Suurim takistus on see, et inimesed ei oska puuduva kogemuse tõttu putukaid farmides veel väga hästi kasvatada. Putukate mitmekesisus on tohutu ja nende vajadused erinevad.