Uue neeru saanud Katerina Runina pakub oksjonile oma joonistuse

Esimene kuu on näidanud, et neer töötab ning Katerina seisund on oluliselt paranenud.

Saksa kolleegidega nõu pidanud Eesti arstidest koosnev konsiilium on aga seda meelt, et selleks, et uut neeru mitte ohtu seada, tuleb ravi kallihinnalise eculizumabi ehk Solirisega jätkata veel pool aastat.

Katerinale meeldib väga joonistada. Hiljuti sai ta valmis pildi oma koerast Śarikust ning selle pildi saatis ta lastefondi kaudu oksjonile, et ka ise panustada oma raviraha kogumisse.

Oksjonist saab osa võtta SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi facebooki lehel: https://www.facebook.com/lastefond/, kirjutades pakutud summa kommentaaridesse.

Oksjon lõpeb teisipäeva keskööl vastu kolmapäeva ehk 22. oktoobril kell 23.59 ning pakutud lõppsumma tuleb kanda Lastefondi arveldusarvele selgitusega «Katerina oksjon».

Katerina lugu on selline, et kolm aastat tagasi diagnoositi tal lõppstaadiumis neerupuudulikkus. Raske ja väga eriliselt kulgenud neeruhaiguse tagajärjel said kahjustada ka mitmed teised organid, tema vererõhk püsis mitme ravimi toel siiski ülikõrge, tekkisid liigeskahjustused ja palju muid terviseprobleeme ning Katerina jäi ratastooli. Ta vajas neli korda päevas dialüüsi ja suurema osa ajast veetis tüdruk haiglas.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetajate toel sai Katerina 2019. aasta alguses võimaluse raviks Solirisega, mida Eesti Haigekassa neeruhaiguse puhul paraku ei rahasta.

Üks ravimidoos, mida Katerina iga kahe nädala tagant vajab, maksab koos riigile makstava käibemaksuga 13 100 eurot.

Lastefond on annetajate toel aidanud ravimit osta enam kui 200 000 euro eest. 10 000 euroga toetas Katerina ravi ka Tartu linnavalitsus, mis on suurim omavalitsuse poolt makstud toetus Lastefondi ajaloos.

Tänu selle toele paraneski Katerina seisund sedavõrd, et pääses neerusiirdamise ootelehele ja lõpuks operatsioonile.

Lastefond loodab, et järgmise aasta alguses võtab annetajate õlul olnud kohustuse selle ravimi rahastamise osas üle Eesti Haigekassa, aga uue aastani on veel pea kolm kuud minna ja Katerinale koostatud raviplaani arvestades kulub sinna jõudmiseks 78 600 eurot.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on 66 protsenti sellest summast juba koos või kui täpsemalt kirjeldada, siis täna hommikul oli lastefondi annetustelefonide kaudu ning pangakontodele laekunud 52 082 eurot, puudu on veel 26 517 eurot.