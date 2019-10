Veerevad pead kuulutasid vaheaja avatuks

«Ei karda üldse neid jutte, mulle need meeldivad, kodus vaatan ka õudusfilme,» teatas Veeriku kooli 4. klassi poiss Margus Anslan, kui lood said räägitud ning algas koletiste, täpsemalt pimedas helkivate helkurkollide meisterdamine.

Lastele jutte lugenud ja meisterdamist juhendanud Anu Amor-Narits nentis, et midagi pole teha: õudusjutud meeldivad lastele lausa kohutavalt ning sestap otsustati vaheaja esimene hommik just sellele žanrile pühendada, seda enam, et peagi algab hingedeaeg. Ning et õues jääb päevavalgust üha vähemaks, tundus igati mõistlik siduda teema ka helkuritega ning lasta väikestel osavnäppudel helkurkollide kallal pusida.