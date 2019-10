Algas konkurss Eduard Wiiralti nimelisele stipendiumile

«Juba mullu võisime rõõmustada, et Wiiralti teostelt laekuv autoritasu võimaldas anda stipendiumi kolmele kunstitudengile. Me loodame, et nii läheb ka tänavu. Wiiralt on endiselt aktuaalne ja tema kunstnikumõte on kõnetav. Praegused kunstitudengid on loomingule sama pühendunud kui eelkäijad saja aasta eest, teiste seas Wiiralt. Stipendium on neile oluline tugi,» ütles kultuuriministeeriumi kunstinõunik ja valikukomisjoni juht Maria-Kristiina Soomre.