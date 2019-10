Kehv bussiühendus jätab Tartu avaturu kuivale

Turuhallis käijate hulk on vähenud, kinnitavad sealsed kauplejad. Sama näitab ka see mõni aeg tagasi lõunaajal tehtud pilt.

Suvel, 1. juulil muutunud bussivõrgu ja -graafikute kohta saabusid nii linnavalitsusse kui ka Tartu Postimehe toimetusse mitme linnaosa inimeste kaebused. Nüüd on uus bussivõrk juba mõnda aega toiminud ja sellesse on parandusigi tehtud, kuid tartlased ei ole ikka rahul. Vähemalt kaks korda on ajaleht kirjutanud, et memmed-taadid ei saa kaugematest linnaosadest enam mugavalt avaturule.